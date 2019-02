Serie A Genoa, Prandelli: «Lazio con tante assenze? Badelj non mi sembra una riserva»

GENOVA - Cesare Prandelli è molto soddisfatto, dopo aver beffato la Lazio e aver conquistato 3 punti preziossimi: "Una rivincita per me? In questo momento ho solo in mente l'immagine di Criscito che esulta e bacia la maglia. Non vivo di rivincite, ma di motivazioni". Il tecnico in conferenza stampa prosegue: "I biancocelesti avevano tanti assenti, ma quelli che hanno giocato non mi sembrano così inferiori rispetto ai titolari. Badelj, ad esempio, non mi sembra tanto una riserva, anzi. Siamo riusciti a imporci su una squadra con giocatori che hanno molti più anni di esperienza rispetto ai nostri. Vincere in questo modo ti dà più consapevolezza".

SUI CAMBI - Prandelli commenta le decisioni prese nel corso della gara: "Quando abbiamo subito il gol, ho capito che c'era bisogno di cambiare qualcosa. Chi ho sostituito non ha demeritato. già nel secondo tempo siamo aiutati e spinti da un pubblico straordinario. Noi abbiamo una sana paura, ma la gente spesso ha troppa negatività. Se questo è il nostro spirito possiamo trovare un'alchimia magica". Chiusura su Sanabria, ancora in gol: "Se riusciamo a servirlo con i tempi giusti può darci grandi soddisfazioni".

