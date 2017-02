Pioli: «La Roma? Ho in testa solo il Bologna»

INVIATO AD APPIANO - Otto minuti di conferenza stampa per mettere in guardia i suoi sulle difficoltà del match contro il Bologna. Stefano Pioli ha parlato oggi in vista della sfida di domenica.



Pioli, in previsione della gara che avrete tra 8 giorni contro la Roma è preoccupato dal fatto che Medel e Miranda sono diffidati? Questo fatto inciderà sulle sue scelte?

Non sono preoccupato per la Roma, ma per la trasferta di Bologna e voglio mettere in campo la miglior formazione possibile. Domenica ci sono in palio tre punti e dobbiamo fare il possibile per portarli a casa.



Come sta Banega? Può giocare a Bologna?

Banega si è allenato con la squadra e se non avrà problemi domani verrà a Bologna con noi. Lui è più portato a giocare nella metà campo avversaria che davanti alla difesa perché è abile a mandare in gol i compagni e a trovarli quando sono smarcati.



Riproporrà la difesa a tre?

Stiamo trovando una buona solidità con i tre dietro, ma siamo andati bene con entrambi i sistemi. Con la palla ci disporremo in un modo, senza in un altro.



Giocare adesso a Bologna sarà più difficile visto che i rossoblù hanno perso 7-1 contro il Napoli e 1-0 in 9 contro 11 contro il Milan?

Il Bologna arriva da due sconfitte, ma quasi tutta la sua classifica l’ha costruita tra le mura amiche. Sarà un avversario difficile e ne abbiamo avuto la riprova sia all’andata sia in Coppa Italia. Dovremo essere al massimo per vincere e ci stiamo preparando per giocare al top.



E’ d’accordo che Inter-Roma sarà il match fondamentale per le vostre ambizioni in chiave Champions?

Il vero snodo per noi sono tutte le partite. Lavoriamo insieme da tre mesi e mezzo e ci sono situazioni in cui dobbiamo crescere ancora. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento per continuare a far bene.



Ha messo qualche cartello anche questa settimana?

Tutte le settimane ne metto uno e trovo lo spunto. Cosa ho scritto? Molto semplicemente ho riportato le parole che i giocatori hanno detto dopo la vittoria contro Empoli.



Cosa ricorda dell’esperienza al Bologna?

Ci sono tanti buonissimi ricordi che mi legano a quelle stagioni. Stavolta però saremo avversari e anche se c’è la stima reciproca, dovrò fare il massimo per vincere e portare a casa i tre punti.



Un passo falso a Bologna sarebbe decisivo in negativo per le vostre ambizioni di Champions?

Noi non pensiamo in negativo e ci concentriamo al massimo perché vogliamo prepararci nel migliore dei modi. Sappiamo la posizione dove siamo e dove vogliamo arrivare. E’ necessario insistere e continuare a spingere perché non ci possiamo permettere di fermarci.



Negli ultimi giorni lei e Donadoni avete parlato spesso di arbitri. La partita non rischia di essere… a rischio per chi la dirigerà?

Ho parlato di arbitri solo una volta, appena finita la partita a Torino. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per disputare una bella partita e lo stesso faranno i nostri avversari e il signor Mazzoleni.



Dal punto di vista tattico che partita si aspetta?

Quando perderemo la palla dovremo essere bravi a recuperarla subito e ad avere le coperture giuste. Dovremo giocare un calcio semplice ed efficace.