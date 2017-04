Inter-Napoli, vola la prevendita a San Siro

Nonostante il pessimo momento dei nerazzurri la prevendita per il match di domenica vola: esauriti primo e secondo anello arancio oltre al secondo anello verde.

MILANO - A cinque giorni da Inter-Napoli sono già 50.000 i presenti per il big match di San Siro. Nonostante il pessimo momento dei nerazzurri, la prevendita per la sfida di domenica vola e il pubblico di fede interista si conferma... da scudetto: esauriti primo e secondo anello arancio oltre al secondo anello verde. E' scontato che almeno i primi due anelli saranno tutti pieni e resta da vedere se verrà addirittura aperto il terzo. Ancora una volta, dunque, grande affluenza di pubblico dopo il tutto esaurito con tanto di record d'incasso nel derby pasquale per l'Inter.