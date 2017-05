Moratti: «Inter, prendi Sarri. Forza Juve per la Champions»

L'ex presidente nerazzurro intervistato dalle Iene: «Il triplete della Juventus? Non lo toglierebbe a noi, nessun problema. Chi prenderei fra Conte o Simeone in panchina? Io opterei per il tecnico del Napoli»

ROMA - «Chi mi piacerebbe sulla panchina dell'Inter? Sarri. Il triplete alla Juve? Non lo toglierebbe a noi, nessun problema». Parola di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, che ha parlato a 'Le Iene Show' dei temi più caldi del momento in casa nerazzurra. L'intervista integrale sarà possibile vederla stasera, mercoledì 17 maggio, in prima serata su Italia 1.

Il tema centrale della chiacchierata è la Juventus, in corsa per la conquista del triplete (scudetto, Coppa Italia e Champions League), impresa che finora è riuscita ad una sola squadra nel 2010: l’Inter di Massimo Moratti con Mourinho in panchina.

Per assicurarsi che l’ex presidente interista non gufi contro il successo dei bianconeri, Stefano Corti e Alessandro Onnis lo hanno raggiunto a Milano nel giorno del suo settantaduesimo compleanno per donargli una maglia della Juventus.

A seguire alcuni stralci della chiacchierata.

Iene: Se potesse scegliere, quale allenatore vedrebbe sulla panchina dell’Inter: Conte, Spalletti o Simeone?

Moratti: Sarri.



Iene: Le piacerebbe Sarri?

Moratti: Sì.



Iene: E le piacerebbe che la Juventus vincesse il Triplete come avete fatto voi nel 2010? Certo, le porterebbe via un primato…

Moratti: Lo vince un altro, non è che lo perdiamo noi. Nella vita può capitare anche agli altri di avere gli stessi tipi di successi. Aspettiamo e poi vediamo.



Iene: Nella finale del 3 giugno guferà la Juve?

Moratti: No. Non la vedrò forse, perché sono via. Aspetterò il risultato.



Iene: Visto che non possiamo gufare la Juve abbiamo un regalo (ndr, gli consegnano la maglia della Juventus). Lo dica con noi, almeno per questa finale: forza Juve.

Moratti: Va bene, forza Juve (ndr, ride).

MORATTI SU PIOLI