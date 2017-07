Ecco la figurina Panini fatta da Padelli

INVIATO A RISCONE - Daniele Padelli in versione portiere dell'Inter quando era ancora bambino. Ecco la figurina della quale ha parlato nella conferenza stampa di ieri. E' stata il nuovo portiere dell'Inter a realizzarla quando era ancora un ragazzo: ha preso la figurina Panini di Pagliuca, al tempo estremo difensore nerazzurro, gli ha ritagliato la testa e l'ha sostituita con la sua. Per completare l'opera ha scritto anche il nome con caratteri identici a quelli della Panini. Apprezzabile il risultato. Da quest'anno non avrà bisogno di fare nuovi collage visto che la maglia dell'Inter numero 27 ora è sua.