Inter, ora è ufficiale: Borja Valero è nerazzurro

Inter, Borja Valero è arrivato: il saluto di Icardi RISCONE - Mancava solo l'ufficialità per il passaggio di Borja Valero dalla Fiorentina all'Inter. Il giocatore infatti ha già svolto le visite mediche e ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Riscone. Adesso c'è anche la comunicazione ufficiale della Fiorentina a certificare l'operazione: «La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Borja Valero (classe '85) all'Inter». Lo ha reso noto il club viola. Si legge ancora nel comunicato: «La Fiorentina ringrazia Borja per gli splendidi cinque anni vissuti insieme e augura al centrocampista spagnolo le migliori fortune, umane e professionali».