Dragon City Cup, Inter-Schalke 1-1: Murillo risponde a Caligiuri

ROMA - Primo appuntamento dell'Inter Summer Tour 2017 per l'Inter di Luciano Spalletti, che al Changzhou Olympic Sports Center New City Stadium ha pareggiato per 1-1 con lo Schalke 04 nel match valido per la Dragon City Cup. L'ex mister della Roma schiera in partenza un 4-2-3-1 composto da Handanovic tra i pali; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo in difesa; Gagliardini e Kondogbia a centrocampo; Candreva, Brozovic e Perisic a sostengo di Eder, punta unica. Il primo tempo, che si conclude a reti inviolate, mette in evidenza la voglia di Candreva e la buona condizione di Perisic, titolare nonostante il croato appaia destinato al Manchester United. Il ritmo è ovviamente blando, l'Inter fatica ad interpretare i dettami di Spalletti e crea solo una palla gol, al 39': Brozovic scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Eder, conclusione da dimenticare e sfera che arriva a Candreva, incapace di gonfiare il sacco a Nubel quasi spacciato. Poco prima della pausa Kondogbia, per staccare da angolo, rischia di farsi male: per fortuna si rialza quasi subito.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa Spalletti inserisce Gabigol, Joao Mario, Jovetic e Borja Valero. Cambi che fanno bene all'Inter, visto che all'11esimo Jovetic si divora il vantaggio sparando sulla sagoma del portiere tedesco. Un minuto dopo tocca a Brozovic, su punizione, dare l'illusione del gol. Nel miglior momento nerazzurro, però, è lo Schalke 04 a sbloccare il risultato al 14': Caligiuri mette a sedere Nagatomo in area e batte Handanovic con una sberla di sinistro. In casa Inter tocca anche a Murillo, Ranocchia, Pinamonti e Biabiany ed e' proprio il colombiano, a pareggiare: al 37' riceve da Joao Mario e, da fuori area, fa partire un sinistro che non lascia scampo a Nubel. Prima del secondo 'cooling break' Gabigol cade in area e invoca inutilmente il penalty. Nel finale del secondo tempo, dopo l'ingresso di Valietti, l'Inter schiaccia i rivali nella propria meta' campo, Nagatomo si fa pericoloso, Jovetic si conferma tra i piu' vivaci e Gabigol ce la mette tutta per lasciare il segno. Ma è Murillo, quasi al novantesimo, a sfiorare il bis di testa, direttamente da angolo. Nel recupero, grande giocata di Pinamonti ma Naldo è altrettanto bravo a chiudergli lo specchio. Insomma, buon test per i nerazzurri rispetto alle prime uscite, anche se Spalletti dovrà ancora lavorare molto per dare alla squadra la sua impronta. (In collaborazione con Italpress)