Inter, Perisic replica a un tifoso sui social: «Io mai alla Juventus»

ROMA - Una rete per festeggiare il rinnovo di contratto con l'Inter, un gol per ribadire le ambizioni stagionali della squadra di Spalletti. Ivan Perisic è stato ancora una volta decisivo nella sfida che la squadra nerazzurra ha vinto a San Siro contro la Spal. Il croato però non ha esaltato i tifosi interisti solo in campo ma lo ha fatto anche dopo, sui social network. Var infinito: la sequenza del rigore assegnato all'Inter dopo 5' di pausa

«MAI ALLA JUVE» - Il giocatore infatti ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram un'immagine che lo immortala a festeggiare accanto a Mauro Icardi, altro protagonista della vittoria contro la Spal. Tanti i commenti positivi dei tifosi interisti, estasiati dalla prestazione del croato. Fra di loro, però, c'era anche un tifoso della Juventus che ha chiesto esplicitamente al giocatore di trasferirsi in bianconero «per vincere». La risposta dell'esterno non si è fatta attendere ed è stata lapidaria: «MAI amico mio».