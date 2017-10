Inter, Perisic: l'uomo in più nell'undici di Spalletti

ROMA - Non ha bisogno di far pace con il gol, ma è il termometro della condizione interista e questo basta a catalizzare su di lui ogni indicazione. Ivan il terribile si è preso una pausa, mettiamola così. Ma al derby arriverà carico: sa bene che con il suo cambio di marcia può orientare una squadra che ha preso l'abitudine ad averlo come uomo-cardine davanti. Adesso c'è una cartina di tornasole mica male, contro il Milan: che Perisic salga di nuovo sul ponte di comando è una necessità per Luciano Spalletti. Il suo calo delle ultime partite, per intenderci dopo il gol strepitoso – sotto la Curva Nord di San Siro – che ha messo in ginocchio la Spal e il guizzo a Crotone, coincide con un'Inter più farraginosa, nell'insieme. Senza tralasciare che l'etichetta del protagonista se l'è appiccicata addosso da solo, quando ha deciso di restare in nerazzurro. Voltando le spalle a Mourinho e alla Champions League, Perisic si è preso carico del salto di qualità interista. Portatore sano di un calcio più disinvolto, quello che Spalletti vuole cucire addosso alla squadra.

