MILANO - Niente vacanze per Joao Miranda e Danilo D'Ambrosio: i due difensori nerazzurri sono rimasti ad Appiano Gentile, anche durante la sosta del campionato, per recuperare dai rispettivi infortuni. Il brasiliano, che ha rimediato una lesione di primo grado al polpaccio destro contro il Sassuolo, spera di poter tornare a disposizione dopo la sosta per la partita contro la Roma del 21 gennaio. Lesione al collaterale, invece, per D'Ambrosio che difficilmente recupererà prima di febbraio.

