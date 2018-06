Inter, Karamoh su Instagram: «Juventus di m…»

ROMA – Uscita a vuoto da parte di Yann Karamoh nel corso di una diretta Instagram. Il giovane attaccante dell’Inter, diciotto presenze e una rete in stagione, si è lasciato andare a un commento infelice nei confronti degli storici rivali bianconeri: «Juventus di m…». Il francese si è unito all’entusiasmo dei tifosi nerazzurri che lanciavano messaggi non proprio amorevoli nei confronti della squadra di Allegri. Sui social è prontamente scoppiata la reazione degli juventini: «Ci hanno fatto la morale per Douglas Costa e ora…». Ma c’è anche chi va oltre e paragona il gesto di Karamoh a quanto successo dopo la semifinale scudetto Under 15 tra Juventus e Napoli.