Asamoah: «La Juve? Io felice all'Inter»

INVIATO AD APPIANO - L’ex juventino Asamoah è stato presentato oggi alla Pinetina. Il ghanese indosserà la maglia numero 18 dopo aver firmato un contratto triennale che gli farà guadagnare 3 milioni netti a stagione più bonus.



Asamoah, come si sente all’Inter?

Ho tantissima voglia di essere qui. Sono contento dei messaggi dei tifosi, di essere con i compagni e con lo staff. Mi sento già a casa e lo stesso la mia famiglia.



Che obiettivi ha?

Dare il massimo in campo, in qualsiasi partita perché l’Inter possa fare meglio dello scorso anno.



Lei cosa può dare alla squadra?

Non posso fare tutto da solo. Perché la squadra faccia bene dobbiamo essere compatti e uniti.



Ha vinto da solo più scudetti di tutti i suoi compagni messi insieme. Porterà quella mentalità vincente che è mancata all'Inter?

Sì, però quello che ho vinto è passato. Sono qui per lavorare, studiare, fare le cose importanti con chi c’è qui. Mi sento già come a casa e sono contento di essere qui e lavorare con loro.



Arriva da un gruppo che ha vinto tanto. Quando ha maturato la convinzione che la Juve non le avrebbe rinnovato il contratto?

C’era anche la possibilità di rimanere lì, ma io ho scelto l’Inter. Sono contento di fare questa nuova esperienza e spero di fare cose importanti nell’Inter.



E’ stato difficile lasciare la Juve? Perché ha scelto l’Inter?

E’ stata una decisione difficile lasciare la Juve, ma sono stato convinto dal ds Ausilio e dall’allenatore. All’Inter sta nascendo un progetto importante e per la mia carriera questa può essere una tappa importante.



Come è stato accolto?

Prima dell’allenamento noi nuovi ci siamo presentato dai compagni e ora non siamo più nuovi. Ci hanno ricevuto bene e ci sentiamo già parte del gruppo.



Cosa potrà fare l'Inter in Champions con la lista ridotta?

La Champions è una competizione difficile perché ci si confronta con le migliori squadre d'Europa. Noi siamo lì per far bene, ma la Champions è diversa dal campionato italiano. Cercheremo di arrivare più in avanti possibile.



Che effetto le farà l’idea di affrontare la Juventus con Cristiano Ronaldo?

Non ci ho pensato. Sono qui per giocare, per allenarmi e per aiutare la mia squadra. Non penso di giocare contro un calciatore o contro una squadra. Voglio far bene e per riuscirci devo pensare alla squadra.



Come l’hanno convinta a scegliere l’Inter?

Mi ha convinto il progetto dell’Inter ovvero il desiderio di fare meglio rispetto agli ultimi campionati. Voglio fare cose importanti qui all’Inter.



Pensa di poter tornare a giocare centrocampista all’Inter dopo che la Juve ha fatto soprattutto il terzino?

All’Udinese facevo il centrocampista, mentre alla Juve ho fatto quasi sempre il terzino sinoistro e un po’ mi è mancato il centrocampo. Qui dipenderà dalle decisioni di Spalletti: io sono pronto a fare tutto il possibile sia che giochi in difesa sia a centrocampo.



Nelle ultime stagioni ha avuto parecchi infortuni. E’ pronto a giocare una stagione da titolare?

Lo scorso anno mi sono sempre allenato e non ho mai avuto problemi a differenza degli anni precedenti. Adesso non ho problemi e mi alleno tutti i giorni.



Cosa l’ha colpita dell’Inter?

So che c’è questa battaglia tra Juventus e Inter e questa non è una cosa mi dà fastidio. Io sono qui per dare alla squadra quello che posso.