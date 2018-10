Wanda Nara: «Spero che Icardi resti all'Inter per sempre»

MILANO - Wanda Nara ha confermato che Icardi non pensa a un futuro lontano dall’Inter e che potrebbe indossare la maglia nerazzurra per sempre. Ospite ieri sera del programma “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo in onda alle su Italia 1, ha show girl argentina ha spiegato: “Non so se resterà per sempre all’Inter, ma speriamo di sì. Il suo gol in pieno recupero del derby è stato bellissimo. Sento sempre dire che Mauro deve aiutare la squadra e giocare di più coi compagni, ma lui in realtà deve stare in area. L’Inter ha dominato tutta la partita e ha vinto. Sono certa che se qualcuno al novantesimo avesse chiesto a Mauro il risultato finale, lui avrebbe risposto che avrebbero vinto perché è convinto e ci crede sempre. L’Inter può credere nello scudetto? Non lo so, ma penso che l’Inter abbia la testa sul pezzo. Sa quello che deve fare, Spalletti sta facendo benissimo e deve continuare così. La Juve è in testa e l’Inter è lì. Icardi ha segnato un gol in più di Vieri con la maglia dell’Inter? Nei giorni scorsi Mauro guardava la classifica dei marcatori dell’Inter e continuava a ripetermi che doveva superare Vieri. Era uno stimolo per lui questa cosa e ci è riuscito”.