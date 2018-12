MILANO - Radja Nainggolan non scenderà in campo nella super sfida di domani tra Juventus e Inter. Il centrocampista belga non è stato infatti convocato da Luciano Spalletti. Ecco l'elenco completo stilato dal tecnico nerazzurro:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni; Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar; Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic; Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva.