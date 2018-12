Inter, caso Nainggolan: i tifosi stanno con la società 

La recente decisione dell'Inter di sospendere a tempo indeterminato Radja Nainggolan per motivi disciplinari, è stata apprezzata dai tifosi dell'Inter che in curva Nord, prima della sfida contro il Napoli, hanno esposto uno striscione che recita: "Finalmente una presa di posizione della società...".

RADJA IN TRIBUNA - Nonostante le polemiche, Nainggolan è regolarmente allo stadio dove segue la partita tra Inter e Napoli dalla tribuna. Poco dopo il suo arrivo a San Siro il centrocampista nerazzurro si è fermato qualche minuto con il connazionale Dries Mertens. Secondo indiscrezioni, i file audio nei quali confessa di voler tornare a Roma sarebbero autentici e stando a fonti ben informate non è esclusa una possibile via giudiziaria per dirimere il caso.

CORI ANTI-NAPOLETANI - Tifosi napoletani e Napoli nel mirino della Curva Nord dell'Inter durante la sfida di San Siro. Sono stati diversi infatti i soliti cori di discriminazione territoriale indirizzati ai partenopei, da "Napoli colera" fino a "Vesuvio lavali col fuoco". In un'occasione ci sono stati anche ululati razzisti nei confronti di Koulibaly. Cori che hanno costretto lo speaker dello stadio ad intervenire, sottolineando come l'arbitro potrebbe sospendere la gara nel caso in cui continuassero.