Politano: «Voglio restare all'Inter. Coppe? Possiamo arrivare in fondo»

MILANO - Presente e futuro nelle dichiarazioni di Matteo Politano, intervistato da Sky Sport. L'attaccante dell'Inter ha ribadito la sua voglia di restare in nerazzurro e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra.

SOLO INTER - L'estate scorsa, Politano è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. L'inizio di stagione dell'attaccante ha ripagato le attese dell'Inter e Politano vuole guadagnarsi la conferma sul campo: "Il riscatto? E' uno stimolo in più per fare bene sempre e convincere mister e società a continuare questo percorso. Voglio conquistarmi una maglia così prestigiosa."

GLI OBIETTIVI - Coppa Italia ed Europa League, questi gli obiettivi cui può ambire l'Inter secondo Politano: "Possiamo arrivare in fondo in tutte le competizioni. siamo ai sedicesimi di Europa League, in Coppa Italia c'è una gara difficile contro la Lazio, e in campionato siamo attaccati al Napoli: abbiamo tre obiettivi importanti e dobbiamo concentrarci partita dopo partita che è la cosa fondamentale."

SFIDA AL SASSUOLO - Archiviata la pausa di gennaio, l'Inter tornerà in campo contro il Sassuolo nella 20.a giornata di Serie A. Un avversario insidioso la compagine neroverde che, all'andata, si è imposta 1-0 al Mapei Stadium. "Sara' una partita veramente complicata - conferma Politano - Quest'anno e' un Sassuolo forte, che gioca bene a calcio. Ha messo in difficolta' tutte le grandi, compresi noi, e sara' una partita ancora piu' difficile perche' non avremo l'aiuto dei nostri tifosi."

Quella contro il Sassuolo, infatti, sarà la seconda partita che l'Inter giocherà a porte chiuse in seguito alla squalifica comminata per i cori razzisti rivolti a Koulibaly nel match di Santo Stefano.