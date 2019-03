Inter, Skriniar: «Faremo vedere il nostro carattere»

ROMA - "Ci aspetta una gara difficile come all'andata". Lo 0-0 della settimana scorsa a Francoforte non rassicura Milan Skriniar. In vista del ritorno degli ottavi di finale in scena domani sera a San Siro contro l'Eintracht, il difensore slovacco ha le idee chiare: "Serve attenzione e non prendere gol. Faremo vedere il nostro carattere". I segnali visti all'andata sono comunque positivi: "A Francoforte abbiamo fatto un buon primo tempo trovando anche occasioni per fare gol. Serve lo stesso atteggiamento, questa è la strada: forti e aggressivi".

CAMBIO DI RUOLO - Possibile vedere Skriniar schierato a centrocampo: "L'ho fatto in nazionale e sono pronto anche per questo". E su Haller: "Lui è molto forte, fisicamente e tecnicamente. Salta molto bene di testa. Loro sulle palle inattive sono davvero forti". Sul gol che ancora manca da inizio stagione: "Non ci sono ancora riuscito, so che anche i miei gol possono aiutare la squadra e per questo ci proverò sempre".