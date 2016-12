Donnarumma, Dybala, Rugani: rivelazioni dell'anno secondo France Football

ROMA - Ci sono gli juventini Daniele Rugani e Paulo Dybala e il milanista Gigi Donnarumma nella lista delle "rivelazioni dell'anno" stilata da "France Football", la rivista che assegna il Pallone d'Oro. In particolare al rossonero viene pronosticato un futuro da miglior portiere del mondo. Assieme ai protagonisti della serie A, il settimanale francese ha scelto i due attaccanti del Leicester, Vardy e Mahrez, Dembelé del Borussia Dortmund, Kimmich del Bayern,Virgil Van Dijk del Southampton, Juventus, la disperazione di Dybala dopo la sconfitta in Supercoppa Samuel Umtiti del Barcellona.Poi anche Kanté (Leicester e poi Chelsea), Rabiot del PSG e Renato Sanches (prima Benfica, poi Bayern Monaco). Viene anche 'schierata' una formazione ideale delle rivelazioni del 2016, che è questa: Donnarumma, Kimmich, Rugani, Van Dijk, Umtiti, Rabiot, Kanté, Renato Sanches, Dembelé, Vardy, Mahrez. In panchina Paulo Dybala, Thomas Lemar, Sadio Mané, Timo Werner, Dimitri Payet.