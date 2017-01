Juventus, le quattro spine di Max: ecco dove interverrà

TORINO - E’ impossibile comprendere i processi, il disfattismo, le drammatizzazioni: la Juventus rimane comunque prima in classifica con un punto in più e una partita in meno della Roma, ha guadagnato gli ottavi di Champions vincendo il girone ed è appena approdata ai quarti di Coppa Italia. Sarebbe miope, tuttavia, ignorare i segnali della quarta sconfitta esterna, difficile, proprio per la recidività, da liquidare come “serataccia”. La caduta del Franchi, in capo a una prestazione inaccettabile sul piano del gioco e dell’atteggiamento, conferma incongruenze che Allegri tampona ma fatica a risolvere e mette in rilievo un’involuzione nel rendimento che la vetta non è più sufficiente a occultare. [...]

IL CENTROCAMPO

Pjanic non è un Pogba e se tocca a Sturaro...

Al di là dell’approccio imperdonabile, a Firenze sono riemerse difficoltà evidenti in fase di costruzione e una preoccupante difficoltà nei contrasti a centrocampo. Non è un caso che Giorgio Chiellini abbia rimpianto pubblicamente Paul Pogba, «il LeBron James del calcio». Il reparto non è immune da problemi, perché conserva una buona qualità - pur avendo perso in un paio d’anni, oltre al francese, Pirlo e Vidal - ma non appare completo e ben assortito. Aspettando il top player promesso dall’ad Beppe Marotta per la prossima stagione, diventa complicato trovare il giusto assetto [...]

LA DIFESA

Primo ko con la BBC. Media gol mai così alta

La centesima presenza raggiunta a Firenze dalla BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini) è segno di continuità e di intesa, ma anche di inevitabile usura. Riproposta causa infortuni dopo due mesi e mezzo (l’ultima uscita risaliva al 29 ottobre), ha mostrato scricchiolii inattesi e subìto la sua prima sconfitta stagionale: con i tre dall’inizio, c’era state solo vittorie. [...]

LA TATTICA

Tanti cambi di modulo e l'incastro dei singoli

La duttilità tattica, in assoluto, è una risorsa, ma i cambi vorticosi possono tramutarla in difetto, indice, se non di confusione, di mancanza di un’impronta definitiva: il 4-3-2-1 apparso per la prima volta contro il Bologna e confermato in Coppa Italia con l’Atalanta è stato accantonato per il vecchio, classico 3-5-2, inoltre, nell’arco della stagione, sono apparsi il 4-4-2, il 4-3-3 e il 4-3-1-2, senza dimenticare, come al Franchi, i lampi di 4-2-3-1. [...]

LE TRASFERTE

Troppi 4 stop esterni e tutti con le altre big

Quattro sconfitte esterne in 19 partite sono troppe per una squadra che punta dritto allo scudetto. E’ vero che la Juventus resta prima in classifica con un margine virtuale di 4 punti, ma il dato è inquietante specie se rapportato al rendimento delle ultime stagioni. Solo l’anno scorso, complice l’orrenda partenza, a questo punto la squadra contava tante battute d’arresto, in precedenza era sempre andata meglio, imbattuta nel 2011-2012, piegata una sola volta nel 2013-2014 e nel 2014-2015, ko 3 volte sole nel 2012-2013. [...]

