Juventus, Marotta: «Avanti con Allegri, felici di lui»

ROMA - L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo la rielezione di Carlo Tavecchio a presidente della Figc: «Come Juventus siamo soddisfatti. Abbiamo esaminato il suo programma elettorale e ne abbiamo apprezzato i contenuti. L’auspicio è che possa mettere in pratica ciò che ci ha esposto, in totale autonomia, senza condizionamenti. Lo potrà fare con il supporto di Michele Uva e con il consiglio Federale che sarà eletto nella prossima settimana. Frutto di persone competente. Quelle che lui ha elencato sono tutte priorità, il nostro calcio è un po’ obsoleto quindi un rinnovamento significa portare avanti queste nuove riforme che toccano un po’ tutti gli aspetti. - Marotta ha poi continuato - Servirebbe un regolamento per le dichiarazioni post partita sugli arbitri? Queste dovrebbe essere una situazione che tocca sia il regolamento che l’organizzazione degli eventi che toccherebbe alla Lega. Sarei però perfettamente d’accordo, sarebbe una decisione di buon senso».

TAVECCHIO RIELETTO PRESIDENTE FIGC

"AVANTI CON ALLEGRI AL 100%" - «Con Allegri ancora assieme al 100%? Penso proprio di sì, in questo momento non ci sono motivi ostativi. Allegri è sempre vicino, con lui c'è un ottimo rapporto. Noi siamo contenti di lui e lui di noi. Quindi il problema non si pone. Andiamo avanti insieme per cercare di coronare un risultato importante in questa bella stagione».

"BACCA NON FA PAURA" - «Il Milan è una società forte e ha una squadra ben attrezzata, gli ultimi match con loro non sono andati bene, perciò sappiamo che venerdì affrontiamo una squadra che ci potrà dare del filo da torcere. Bacca è uno degli uomini più temibili.. Il bicchiere è mezzo pieno, il pareggio è arrivato in un momento pieno di impegni. C’è una giornata in meno di campionato e abbiamo guadagnato un punto, mancano ancora tante giornate di campionato ma noi siamo convinti di poter arrivare davanti fino alla fine».

BRAIDA: "ALLEGRI AL BARCELLONA? NON POSSO PARLARNE"

"BELOTTI CI PIACE, MA..." - «Belotti? E’ un giocatore forte, è capocannoniere, gli auguro molta fortuna così come a Immobile. Lo seguiamo perché amiamo il calcio bello ma noi abbiamo un super attacco».