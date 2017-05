Agnelli: «La Juventus vince solo per il fatturato? Solo scuse»

TORINO - Centrato il primo titolo con la Coppa Italia alzata mercoledì all'Olimpico sotto il cielo di Roma, Andrea Agnelli punta il 'triplete' e intanto risponde a chi dice che la sua Juventus vince solo perché ha il fgatturato più alto, come se bastassero i soldi per trovare la formula magica da trasferire poi in campo. «Le critiche alla Juventus sul fatturato troppo alto sono fini a se stesse. Ricordiamoci cosa era la Juve nel 2010 e che fatturato aveva rispetto a chi oggi accusa». Agnelli, scivolone sugli spalti dopo il gol di Dani Alves Questa la stoccata del presidente bianconero, Andrea Agnelli, durante la quarta edizione della J1897 Members'Day. «Il fatturato aumenta, ed è un obiettivo che una società si deve porre - aggiunge il numero uno bianconero -. Oggi lo scenario è cambiato, con le proprietà cinesi di Milan e Inter, o la presenza di grandi imprenditori che conosco personalmente come Pallotta o Saputo». La vera svolta secondo il presidente juventino arriverebbe con «un salto di qualità sugli obiettivi generali, un enorme risultato si è ottenuto con le quattro squadre italiane fisse in Champions League. Ora toccherà alle squadre continuare a crescere: visto che l'esposizione internazionale del campionato italiano è deficitaria, la strada passa dal far bene in Europa. La visibilità internazionale fa crescere le squadre, giocare con Bayern, Barcellona o Real, vincendo o perdendo, fa crescere: la partita di ritorno Bayern-Juventus dello scorso anno è stata la seconda partita più vista al Mondo dopo la finale di Champions».

