Juventus, Higuain MVP: ora 5 gol per il record

TORINO - Gonzalo Higuain è stato scelto dai tifosi MVP della stagione della Juventus. Il Pipita ha raggiunto il primo obiettivo della sua prima ambiziosa stagione bianconera aggiudicandosi la Coppa Italia in finale contro la Lazio, ma adesso arriva momento clou dell'anno. La Juve ha la possibilità di chiudere il discorso scudetto contro il Crotone e poter quindi pensare alla finale di Champions League contro il Real Madrid del 3 giugno. Intanto Higuain, che verrà premiato davanti ai tifosi nel prossimo turno di campionato allo Stadium, ha eguagliato Del Piero e Trezeguet raggiungendo la quota di 32 gol in un'unica stagione e ha altre tre partite davanti per superarli e tentare l'assalto al secondo posto di Hirzer (35) e al primato di Felice Borel che nel 1933/34 realizzò 37 reti.

LA CLASSIFICA ALL-TIME JUVE

1. Felice Borel: 37 gol, 1933/34 (32 in serie A, 5 in Coppa Europa Centrale)

2. Ferenc Hirzer: 35 gol, 1925/26 (35 in Campionato Prima Divisione)

3. Alessandro del Piero: 32 gol, 1997/98 (21 in Serie A, 1 in Coppa italia, 10 in UEFA Champions League)

3. David Trezeguet: 32 gol, 2001/02 (24 in Serie A, 8 in UEFA Champions League)

3. Gonzalo Higuaín: 32 gol, 2016/17 (24 in serie A, 3 in Coppa italia, 5 in UEFA Champions League)

4. Omar Sivori: 31 gol, 1957/58 (22 in Serie A, 9 in Coppa italia)

4. Omar Sivori: 31 gol, 1959/60: (28 in Serie A, 3 in Coppa Italia)

HIGUAIN: "MONDIALE E CHAMPIONS, VIVO PER VINCERE"