Dall'Inghilterra: «La Juventus piomba su Soares»

LONDRA - Potrebbe essere Cedric Soares l'erede di Dani Alves alla Juventus. Secondo il "Sun", i bianconeri avrebbero offerto 17 milioni di euro al Southampton per assicurarsi il 25enne laterale destro di difesa, campione d'Europa un'estate fa col Portogallo. Soares ha ancora tre anni di contratto con i Saints che non vorrebbero privarsene e nei mesi scorsi Juventus: obiettivi principali ed alternative per il calciomercato aveva lasciato aperta la porta a un possibile addio: «In estate vedremo cosa succederà, la filosofia del club è lasciar partire i giocatori a un certo punto, fa parte del gioco e non solo al Southampton»

LA JUVENTUS PIOMBA SU MATUIDI