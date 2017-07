Szczesny-Juventus, che gaffe: il nome sulla maglia è sbagliato

ROMA - Il rapporto tra Wojciech Szczesny e la Juventus non inizia nel migliore dei modi...e non per colpa dell'ex portiere della Roma. Direttamente da New York, dove la squadra di Allegri per sbarcata in vista della torunée americana, arriva infatti una foto in cui si vede l'estremo difensore polacco seduto con addosso la maglia del suo nuovo club e dietro il suo cognome, però sbagliato: "Szczesney".

