1 di 2 Successiva

TORINO - "La Juventus è favorita se tutti, tutti, tutti (ripetuto tre volte, alzando il tono, ndr) ci rimettiamo con le orecchie basse e lavoriamo. Non siamo favoriti se affrontiamo la stagione con presunzione, pensando che vinciamo di sicuro. Perché di sicuro non c'è niente". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del debutto in campionato con il Cagliari. "Quest'anno il campionato sarà più equilibrato, ci sono 5-6 squadre in corsa per vincerlo e probabilmente la media-scudetto si abbasserà".