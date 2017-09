Juventus, Dybala: «Barcellona top anche senza Neymar, ma ce la giochiamo»

TORINO - «La squadra stava vincendo quando sono entrato e c'erano gli spazi per poter entrare. Io mi sono alzato per aiutare Higuain, ma la squadra ha giocato molto bene e ha meritato la vittoria». Paulo Dybala, grande protagonista della rotonda vittoria della Juventus contro il Chievo, analizza la propria prestazione. Juventus-Chievo 3-0: magico Dybala «Mi sento bene - le sue parole a Premium - ero un po’ stanco dal viaggio ma sono contento. La sfida contro il Barça? Siamo consapevoli che questo mese sarà molto importante, è il primo dei tre mesi fondamentali che ci dirà cosa potremo fare in questa stagione. Oggi abbiamo avuto grande rispetto per il Chievo, abbiamo fatto una grande gara e andremo in Spagna per giocarcela».

ANCHE SENZA NEYMAR... - «Il Barça ha perso un giocatore molto importante come Neymar, ma è sempre il Barcellona - ha continuato ai microfoni di Sky Sport - Ha i giocatori più forti del mondo e li conosciamo».