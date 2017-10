Juventus, Fifa18 non aggiorna il look di Khedira. Pes ne approfitta 

ROMA - Sami Khedira non si riconosce nel suo avatar di Fifa2018. Secondo il centrocampista della Juventus, la console non ha aggiornato il suo look, nonostante abbia tagliato i capelli da circa due anni. Ecco il suo tweet di protesta nei confronti di EASports: «Sono davvero contento che ti piacciano i miei capelli lunghi, ma li porto corti da almeno due anni».

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... ‍? #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp — Sami Khedira (@SamiKhedira) 12 ottobre 2017

LA RISPOSTA - L'inserimento a gamba tesa di Khedira viene subito colto da Konami, l'azienda che progetta e sviluppa il videogioco Pes, massimo concorrente di Fifa, che risponde al centrocampista invitandolo a guardare l'aggiornamento corretto sulla loro console.