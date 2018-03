Juventus, Marotta elogia Sarri: «Tra i migliori in circolazione»

MONTECATINI TERME (Pistoia) - "Sarri ha dimostrato in questi anni tutte le sue qualità. E' uno fra i migliori allenatori in circolazione. Ogni allenatore ha le sue caratteristiche ed il suo profilo e deve adattarsi all'ambiente dove lavora. Lo considero una delle più belle sorprese come allenatore sia a livello non solo italiano ma internazionale. Dove andrà in futuro? Le scelte per il futuro competono a lui". Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta intervenendo telefonicamente nel corso del 'Trofeo Maestrelli' in corso di svolgimento a Montecatini Terme. "Al di là della rivalità sportiva con Sarri c'è grande ammirazione per lui, per il Napoli, stanno meritando i titoli che gli stanno dedicando -ha aggiunto Beppe Marotta-. Stanno giocando un calcio piacevole e statisticamente stanno realizzando il record di punti per la società Napoli. Sarà una bella lotta per lo scudetto, nel campionato italiano che è forse l'unico aperto e competitivo fra quelli in circolazione in Europa". "Noi stiamo partecipando a tutte le competizioni, attori e protagonisti in Champions League e siamo in finale di Coppa Italia. -ha concluso Beppe Marotta-. Se da una parte c'è un dispendio psicofisico, c'è l'orgoglio di partecipare a competizioni così importanti. Comunque abbiamo una rosa numericamente e qualitatimente importante. Allegri può far ruotare i giocatori come meglio crede". (in collaborazione con Italpress)