Serie A Juventus, Matuidi: «Troppo presto per fare i conti»

TORINO - "Per ora in questa stagione è andato tutto bene. Ma qui dicono che non è questo il momento in cui fare i conti". È positivo il bilancio dei primi mesi in bianconero che Blaise Matuidi fa dal ritiro della nazionale francese, dimostrando di essere già pienamente inserito nel mondo Juve. "Me lo ripetono da quando sono arrivato - spiega il centrocampista al quotidiano francese Le Figaro -, le stagioni si decidono più avanti. Il Napoli? Sta disputando una grandissima stagione, c'è grande suspence e si giocherà fino all'ultimo". Matuidi è poi tornato sulla vittoria ottenuta a Wembley, legandola allo slogan del club bianconero: "In alcune partite, come contro il Tottenham, abbiamo l'impressione di soffrire, ma proprio nelle difficoltà diamo il meglio".

