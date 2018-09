Juventus, Allegri striglia Douglas Costa: «Cose che non devono accadere»

ROMA - «Forse c'era un fallo, ma questi episodi non devono succedere. Non dobbiamo cadere nelle provocazioni. Era una partita in discesa, chiusa, e invece non abbiamo giocato di squadra, volevamo dribblare un po' tutti. Perché gli altri entrano, qualcuno si innervosisce e succede quello che è successo». Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta ai microfoni di Sky il gol subito nel finale dal Sassuolo e l'espulsione di Douglas Costa. «Noi dobbiamo essere bravi - ha aggiunto -, solo episodi come questi possono metterci in difficoltà. Ronaldo in ansia per il gol? Io no. Era andato vicino a segnare già nelle prime tre partite. Oggi era stato un po' frettoloso in qualche occasione, poi il calcio toglie e dà, è arrivato quel palo e quindi il gol».

80 minuti come volevamo. Dobbiamo stare attenti perchè a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo possono rovinare l’ottimo lavoro. Ora prepariamo il nostro cammino in #Champions, senza assilli né ossessioni. pic.twitter.com/byH39xw2MN — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 16 settembre 2018

