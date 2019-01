Juventus, Allegri: «Zapata? CR7 non ha bisogno di stimoli. Dybala deve fare di più»

TORINO - "I giocatori a disposizione stanno tutti bene. Proveremo a recuperare Mario Mandzukic per la Lazio. Miralem Pjanic ha subito una botta al polpaccio ma domani è squalificato e ha una settimana per recuperare". Così, in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di campionato contro il Chievo. "La gara di domani si deve prendere seriamente. La squadra veneta con Di Carlo ha ottenuto 5 pareggi, una vittoria e rimediato solo una sconfitta. Ci crederà sino all'ultimo", ha aggiunto Allegri.



MERCATO - "Il nostro acquisto di gennaio sarà Sami Khedira. Dopo una prima parte di stagione del genere, il rischio è adagiarsi e questo non deve accadere. Dobbiamo imparare a chiudere le partite. Non dobbiamo dare possibilità agli avversari. I margini di crescita ci sono, specie per volontà del presidente. Questa società ha un DNA che fa la differenza: qui si lavora ogni giorno per migliorare", ha aggiunto Allegri.





SPINAZZOLA - "Diciamo che è la prima di campionato. Dopo la SuperCoppa Italiana e la Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti. Spinazzola andrà via solo se arriverà un sostituto al suo posto. Chi giocherà in porta domani? Mattia Perin".



RONALDO - "Ronaldo non ha bisogno dei 4 gol di Zapata, ha sempre stimoli, come tutto il resto della squadra. Abbiamo conquistato il primo trofeo della stagione; ora inizia la seconda fase dell'annata", ha aggiunto Allegri.



NON ADAGIARSI - "Il rischio più grosso è adagiarsi un po'. Non deve accadere, altrimenti si compromette tutto in poco. Ora abbiamo il campionato ma a fine mese abbiamo una partita da dentro o fuori a Bergamo. Ogni giorno bisogna lavorare per mantenere la forma fisica e migliorare il gioco, ma bisogna avere la testa giusta, fare fatica e raggiungere gli obiettivi per cui lavoriamo. Altrimenti avremo sempre degli alti e bassi. Ecco perché domani dobbiamo fare una partita aggressiva, d'impatto, altrimenti andiamo dietro al tran tran e non va bene".





LA FORMAZIONE - "Cancelo nei tre davanti? Al momento no, non c'avevo neanche pensato ma può essere un'idea. È recuperato come tutti gli altri ma domani gioca De Sciglio. Bentancur - aggiunge il tecnico della Juventus - ha preso il colpo a Jedda, ma siamo tutti a disposizione. Barzagli sta recuperando, Benatia è ancora fuori, Cuadrado invece è 'morto'". Quanto a Pjanic, "ha preso una botta al polpaccio, è notevolmente migliorato ma in ogni caso è squalificato e quindi può recuperare. Spazio per Kean e Spinazzola? Domani Turnover no, verranno cambiati alcuni giocatori. Uno tra Chiellini e Bonucci resterà fuori, giocherà Rugani. A destra De Sciglio, a sinistra Alex Sandro. A metà campo giocheremo con i tre o con i due, in avanti Douglas Costa e Bernardeschi o uno dei due: qualche cambio in panchina serve che me lo porti oltre a Kean".



DYBALA - "In campionato tutti i giorni deve stare sul pezzo e non devi avere momenti di pausa, altrimenti perdi. Questa è una roba di testa, mentale, ed è molto importante. Dybala non segna? Lui è un giocatore importante per noi, non è questione di gol o di non gol. Spesso l'azione, rispetto agli anni precedenti, si conclude in maniera diversa. Ha fatto molto bene nella prima parte di stagione ma può e deve fare ancor meglio, come tutti gli altri", ha aggiunto Allegri. (In collaborazione con Italpress)