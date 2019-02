Pjanic: «Siamo forti, non favoriti per la Champions»

INVIATO A MADRID - Miralem Pjanic rispetta l’Atletico, ma non lo teme. E’ lui accanto a Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia ed è lui che fa da termometro allo spogliatoio.



Pjanic, chi teme di più tra Oblak e Griezmann?

L’Atletico ha dimostrato che negli ultimi anni è la squadra che fa la differenza. Hanno individualità importanti e ci aspettiamo due partite complicate. Oblak e Griezmann sono forti, ma di giocatori importanti Simeone ne ha anche altri. Ci serve un bel risultato all’andata per metterci in una buona posizione per passare il turno. Oblak è uno dei tre migliori portieri al mondo e segnargli non sarà facile. Il turno però vogliamo passarlo noi.



Il pensiero che la finale è qua vi sfiorerà la testa?

Prima della finale ci saranno tanti ostacoli perché l’Atletico negli ultimi anni ha ottenuto grandi risultati. Per arrivare in fondo dovremo superare grandi ostacoli. Noi vogliamo tornare qua l’1 giugno e per riuscirci dobbiamo giocare una grande partita. Per prenderci dei vantaggi in vista del ritorno e andare avanti.



Come vede Cristiano che tornerà a Madrid?

Cristiano è molto motivato e in Champions è sempre stato presente e determinante anche in passato. Lui fa parte della nostra squadra e vorrà vincere come tutti noi. E’ importante per la Juve. Calciare una punizione al posto di Ronaldo? Dipenderà dalla posizione di campo.



Vi sentite favoriti per la vittoria della Champions?

Ci sentiamo forti, non favoriti. Favoriti in Champions ce ne sono tante… Noi siamo arrivati a questo ottavo in buone condizioni e non dobbiamo sbagliare la partita. Affronteremo un grande avversario e non possiamo sbagliare se vogliamo finire il nostro lavoro a casa. Ci vorrà molta pazienza perché l’Atletico difende molto bene.