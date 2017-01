Inter-Lazio, Biglia: «La lite con il tifoso? Mi spiace solo sia avvenuta davanti a mio figlio»

Il centrocampista argentino parla dopo la vittoria contro l'Inter in Coppa Italia ricostruendo il fattaccio dell'Olimpico: «Contestare è un diritto del tifoso ma le parole che ho sentito non andavano bene. Mia moglie non è stata coinvolta»

ROMA - «Cosa è successo con il tifoso dopo il ko contro il Chievo? Ho reagito ad una critica immeritata. Non ho alcun rimorso per quello che ho fatto, l'unica cosa che mi dispiace è che la scena è avvenuta davanti agli occhi di mio figlio. E poi smentisco che sia stata coinvolta mia moglie, per fortuna non è accaduto. Il tifoso ha il diritto di criticare e di fischiare ma le parole che ho sentito non erano giuste e per questo ho reagito». E' appena finita Inter-Lazio, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia che la squadra di Inzaghi ha vinto per 2-1. Lazio, rissa Biglia-tifoso: anche Tounkara si scaglia sul contestatore

FOTO, LA SEQUENZA DELLO SCONTRO FRA BIGLIA E IL TIFOSO

Il centrocampista argentino Lucas Biglia (in gol su rigore) non ha però voglia di festeggiare e ai microfoni di Rai Sport ricostruisce lo spiacevole episodio che lo ha visto protagonista subito dopo il fischio finale della gara interna persa contro il Chievo nell'ultimo weekend di campionato. «I tifosi mi possono fischiare e io lo accetto serenamente ma in quella occasione si è andato oltre, per questo motivo ho avuto quella reazione. Purtroppo l'accaduto è stato visto da mio figlio ed è questa l'unica cosa che non mi è andata giù. Il mio futuro? Io resto alla Lazio. Sì, dobbiamo ancora incontrarci con la società ma io resto qui», ha concluso Biglia.

COPPA ITALIA: INTER-LAZIO 1-2, CRONACA E TABELLINO