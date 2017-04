Virus intestinale per l'attaccante durante la notte. Inzaghi lo aveva inserito tra i titolari, ma il giocatore ha dovuto dare forfait

ROMA - Niente Derby a per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non è al meglio in seguito ad un virus intestinale che lo ha colpito nella notte. Inzaghi lo aveva inserito tra i titolari, e il giocatore ha provato fino all'ultimo a stringere i denti. Nulla da fare però, e Immobile è stato costretto a dare forfait. Al suo posto giocherà Lukaku, con Lulic avanzato.

