Lazio, Immobile: «Siamo da Champions»

ROMA - Il "magic moment" di Ciro Immobile coincide con un momento esatto della sua carriera. "Sono felice perché ho raggiunto la maturità - dice a Sky Sport l'attaccante di Torre Annunziata dopo la tripletta nel 4-1 al Milan -, me lo sento dentro, sono sereno. Lo sono stato anche dopo la partita con la Spagna perché sapevo che le qualità della squadra sarebbero venute fuori. Anche oggi dopo la partita con la Spal era difficile rialzarsi perché pensavano tutti che avevamo mollato dopo la Supercoppa. Ma siamo andati a Verona in un campo difficile e abbiamo vinto. Oggi abbiamo affrontato una squadra fortissima, l’abbiamo messa sotto, non è da tutti fare 4 gol al Milan".

CORSA CHAMPIONS - La Lazio può puntare alle prime quattro posizioni, secondo Immobile. "Piano, piano, a piccoli passi ci arriveremo - conclude Immobile -. Credo che la strada di oggi sia quella giusta, la compattezza del gruppo e lo spirito di sacrificio uno verso l’altro. Quindi gli obiettivi si raggiungono solo giocando in questo modo".