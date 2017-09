Serie A Lazio, il vice Farris: «Contro il Milan che mentalità»

ROMA - Il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, è tornato a parlare della netta vittoria biancoceleste contro il Milan. "La formazione che abbiamo schierato contro i rossoneri ci dà sicurezze - ha dichiarato il secondo di Inzaghi a Lazio Style Channel - questi giocatori conoscono il modulo e con poche indicazioni riescono ad aggiustare i movimenti in campo come spesso capita contro grandi squadre. Abbiamo vinto perché abbiamo avuto la giusta mentalità, è stato un grande successo". Farris ha commentato le scelte tecniche di Montella: "Conoscevamo bene il Milan e gli unici dubbi che avevamo erano i ballottaggi tra Calabria ed Abate e tra Montolivo e Calhanoglu. Hanno optato per un centrocampo più geometrico e fisico, poi l'inserimento a gara in corsa del turco e di Bonaventura ha dato imprevedibilità alla mediana". La Lazio, nonostante qualche difficoltà dopo il 4-0 ha retto bene. Farris ha sottolineato la prova maiuscola del gruppo: "Occorreva prestare attenzione alla grande verve dei loro attaccanti, ai tagli di Suso e al dinamismo di Borini, ma i nostri difensori e i centrocampisti hanno fatto un grande lavoro".

