Serie A Lazio, i convocati di Inzaghi: contro il Napoli c'è Nani

ROMA - L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera (ore 20.45) allo Stadio Olimpico contro il Napoli. La sorpresa è la presenza di Nani, alla prima chiamata ufficiale in maglia biancoceleste. Ancora out per infortunio il brasiliano Felipe Anderson.

I CONVOCATI - Questi i 23 giocatori scelti da Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, De Vrij, Luis Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani, Palombi.

