Il difensore brasiliano, reduce dal prestito allo Spartak Mosca, svolgerà le visite mediche domattina e poi partirà per Verona

ROMA - Emergenza in difesa, ma nessun arrivo dal mercato degli svincolati. La Lazio punta sulla soluzione interna e la scelta è ricaduta su Mauricio. Il brasiliano, reduce dal prestito allo Spartak Mosca dello scorso anno e tra gli 'epurati' dalla lista dei 25 in rosa, svolgerà le visite di idoneità domani mattina presso la clinica Paideia di Roma. Partirà tra i convocati per la trasferta di Verona, dove Inzaghi dovrà fare a meno nel reparto arretrato di Wallace, de Vrij, Bastos e Basta.