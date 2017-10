Lazio, 14-0 nel test con il Rocca di Papa: triplette per Nani, Caicedo e Patric

Amichevole a Formello per la squadra di Inzaghi in vista della ripresa in casa della Juventus: il portoghese gioca i due tempi da 30 minuti e appare in netta crescita

FORMELLO - La Lazio è tornata in campo in vista della ripresa in casa della Juventus per un test contro la Real Rocca di Papa, squadra di Prima Categoria. Cancelli aperti nel centro sportivo di Formello e piccola festa con i tifosi che hanno assistito ai 14 gol segnati dalla squadra di Inzaghi nei due tempi da 30 minuti: triplette per Nani, Caicedo e Patric, doppietta per Di Gennaro, in rete anche Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Mauricio. Corrieredellosport.it ha seguito la partita in diretta, rivivila con i nostri aggiornamenti.

LAZIO-REAL ROCCA DI PAPA 14-0 (5' pt e 16' pt Di Gennaro, 13', 1' st e 30' st Caicedo, 18' pt, 16' st e 25' st Nani, 2' st, 7' st e 14' st Patric, 9 st' Luiz Felipe, 11' st Milinkovic-Savic, 19' st Mauricio)

FISCHIO FINALE, LAZIO-ROCCA DI PAPA 14-0

30' st TRIPLETTA ANCHE PER CAICEDO

L'attaccante ecuadoriano conquista palla, salta il portiere e firma la tripletta personale.

25' st TRIPLETTA PER NANI

Il portoghese si mostra in buona condizione e firma una tripletta.

19' st IN GOL ANCHE MAURICIO

Tocco ravvicinato del difensore brasiliano che firma il dodicesimo gol laziale.

16' st DOPPIETTA PER NANI

Il portoghese si invola con il campo completamente aperto e batte il portiere: è doppietta personale.

14' st PATRIC FA TRIPLETTA

Ancora lo spagnolo, scatenato: conclusione dalla distanza e tripletta personale.

11' st NONO GOL LAZIALE, E' IL TURNO DI MILINKOVIC-SAVIC

Il centrocampista serbo riceve palla sul secondo palo e mira alla sinistra del portiere del Rocca di Papa.

9' st OTTAVO GOL DELLA LAZIO CON LUIZ FELIPE

Bel tocco sotto del laziale che segna dopo avere rubato palla al limite dell'area.

7' st ANCORA PATRIC, SETTIMA RETE LAZIALE

Tutto facile per il difensore che si regala una doppietta grazie a una bella iniziativa offensiva. Bello l'assist di Pedro Neto.

2' st ARRIVA IL SESTO GOL LAZIALE, SEGNA PATRIC

C'è gloria anche per il difensore spagnolo che solo davanti al portiere non sbaglia.

INIZIATA LA RIPRESA, LAZIO SUBITO IN GOL CON CAICEDO

Pochi secondi l'avvio della ripresa, la Lazio segna il quinto gol con Caicedo.

CONCLUSA LA PRIMA FRAZIONE, LAZIO AVANTI 4-0

Si è chiuso il primo tempo di Lazio-Real Rocca di Papa, 4-0 il risultato dei primi 30 minuti di gioco (ridotta la durata dei tempi).

18' SEGNA ANCHE NANI

Il portoghese sfrutta un cross dalla sinistra e calcia in porta di controbalzo.

16' TERZO GOL LAZIALE, ANCORA DI GENNARO

Assist di Nani e conclusione vincente da pochi passi di Di Gennaro che firma la personale doppietta e la terza rete della Lazio.

13' RADDOPPIO DELLA LAZIO

Sinistro ravvicinato di Caicedo a pochi passi dalla linea di porta e raddoppio laziale.

10' REAL ROCCA DI PAPA VICINA AL PAREGGIO

Errore di Vargic con i piedi lontano dalla porta, ne approfitta un attaccante della Real Rocca di Papa che sbaglia clamorosamente a porta ormai vuota.

7' OCCASIONE PER MILINKOVIC-SAVIC

Conclusione dalla distanza del serbo fuori di pochissimo, Lazio vicina al raddoppio.

5' LAZIO IN VANTAGGIO CON DI GENNARO

La squadra di Inzaghi passa subito in vantaggio con una conclusione precisa dell'ex del Cagliari su punizione.

È INIZIATA LAZIO-REAL ROCCA DI PAPA

La formazione della Lazio: Vargic; Mauricio, Luis Felipe, Prce; Patric, Di Gennaro, Leiva, Milinkovic-Savic, Crecco; Nani, Caicedo.