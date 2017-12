Serie A Lazio, i convocati: dentro Felipe Anderson

Prima chiamata in campionato per il brasiliano

ROMA - Felipe Anderson è stato convocato da Simone Inzaghi per Lazio-Torino, gara in programma stasera all'Olimpico. Si tratta della prima chiamata per il brasiliano in campionato dopo la prova generale superata la scorsa settimana in Europa League. Con ogni probabilità partità dalla panchina. Sulla carta Felipe Anderson è come un nuovo acquisto.

LA LISTA - Guerrieri, Strakosha, Vargic; Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo; Caicedo, Immobile, Palombi.

