Lazio, Parolo svela: «Burdisso ha detto di non essere stato toccato»

Il centrocampista: «Ormai giochiamo contro 12 persone. Il rosso a Immobile? Poteva essere rigore per noi, tutti pensavamo che l'arbitro andasse a vedere il fallo di mano e invece...»

ROMA - "Poteva essere rigore per noi, tutti pensavamo che andasse a vedere il fallo di mano e invece... La cosa strana è che Burdisso ha detto all'arbitro che non l'aveva toccato". Così il centrocampista dealla lazio, marco parolo, ricostruisce la convulsa fase finale del primo tempo di lazio-Torino che ha portato al 'rosso' a Immibile. "Secondo me - le sue parole a Premium - hanno sbagliato loro. A volte sbagliamo noi giocatori, oggi hanno sbagliato loro poi ognuno ha la sua valutazione. Però ora dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di toglierci di dosso questa situazione perché dobbiamo ancora recuperare una partita: il campionato è ancora lungo".

Mano in area di Iago Falque: rigore negato alla Lazio

LO SFOGO - Luis Alberto ha detto che la Lazio quarta dà fastidio? Può anche essere. Dobbiamo pensare a noi stessi, certamente si stanno ripetendo degli episodi a nostro sfavore, speriamo che prima o poi tornino a nostro favore. Ora dobbiamo metterci tutto spalle e pedalare, pensando di dover giocare contro 12 persone. L'assenza di Immobile nelle prossime partite? Ciro è un grande giocatore ma abbiamo altri giocatori che possono segnare: dobbiamo lavorare e sperare di fare una partita 11 contro 11".