Lazio, De Vrij ha deciso di giocare: «Voglio esserci contro l'Inter»

ROMA - Stefan De Vrij vuole giocare contro l'Inter. Il difensore olandese ha sciolto le riserve e ha comunicato ai suoi compagni di squadra attraverso la chat di gruppo su Whatsapp di voler disputare la sfida decisiva contro l'Inter per l'ingresso alla prossima Champions League. Sulla professionalità del difensore 26enne c'erano pochi dubbi e quindi la sua scelta non ha sorpreso nessuno. Dopo un colloquio molto fitto avvenuto ieri con il tecnico Simone Inzaghi, il giocatore ha dichiarato alla squadra: "Sapete che cosa ho passato in questi giorni, non sono stati facili ma domenica voglio essere con voi in campo". L'Inter può aspettare, De Vrij vuole fare un ultimo regalo alla sua Lazio.