ROMA - In un'amichevole disputata su tre tempi a Marienfeld, in Germania, la Lazio ha travolto 12-0 i tedeschi del TSV Victoria Clarholz. Ad aprire le marcature Luis Alberto dopo 5', autorete di Bildircin, poi a segno per gli uomini di Simone Inzaghi vanno Immobile (doppietta, al pari di Rossi), Correa (rigore), Caicedo, Lulic, Patric, Jordao e Bastos.

La Lazio travolge 12-0 i dilettanti del TSV Victoria e si prepara per il Borussia