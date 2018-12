Lazio, provaci ancora Leiva ma i dubbi restano

ROMA - Ogni volta è quella buona, sulla carta. Lucas Leiva è tornato in campo ieri mattina. Ha fatto il jolly durante le esercitazioni con il pallone, hanno riguardato gli uomini non impegnati a Bergamo. E’ fatta, Leiva è pronto, verrebbe da dire. Non c’è ancora il via libera. Esistono dei dubbi per sabato. Il ko post-Sassuolo ha traumatizzato tutti, non si vogliono correre più rischi, quell’azzardo è stato pagato a caro prezzo. Lo stesso Leiva è cauto, frena appena sente fastidi, è successo la scorsa settimana, prima di Lazio-Eintracht. Era previsto in campo nel finale del match, non è stato neppure convocato. Niente Olimpico, si è presentato in Paideia per sottoporsi a nuovi controlli. L’allenamento di mercoledì l’aveva svolto a pieno regime, ne ha accusato lo sforzo. Ecco perché si deve procedere con cautela. Leiva ieri s’è allenato e non avrebbe accusato fastidi, sarà ricontrollato oggi. Una decisione sarà presa entro 48 ore, la settimana è corta, contro il Cagliari si giocherà sabato alle 12,30. Ad oggi è difficile credere che il brasiliano parta da titolare, tutto può essere. L’infortunio di fine ottobre e la ricaduta di inizio novembre hanno prodotto tormenti. Leiva ha giocato solo contro il Sassuolo negli ultimi 50 giorni. L’assenza ha coinciso con la frenata della Lazio. In campionato, senza il brasiliano, s’è vinto solo contro la Spal (il 4 novembre). Leiva ha giocato 8 volte in A, ha saltato metà delle 16 giornate fin qui disputate. E’ apparso nervoso la scorsa settimana, scalpita, vuole tornare in campo. Ha maledetto la partita di Reggio Emilia, non avrebbe dovuto giocarla, ha compromesso il finale di anno. La tensione di Leiva si spiega anche ricordando i continui rinvii decisi forzatamente, sta diventando un calvario. La prossima puntata è rimandata ad oggi, la Lazio tornerà ad allenarsi nel pomeriggio. Per tornare nella lista dei convocati, e sperare di giocare dall’inizio, dovrà allenarsi senza problemi, a pie no ritmo, nelle prossime 72 ore.

