Lazio, trattativa per Adekanye: arriverebbe in estate

ROMA - Il classico lavoro oscuro di Igli Tare, che quando si muove nell'ombra poi c'entra l'obiettivo. Questa volta le sue attenzioni, secondo quanto riporta il portale inglese 'Goal', si sarebbero posate su un giovane del Liverpool, Bobby Adekanye, un olandese classe 1999 nato in Nigeria. L'esterno Reds avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno 2019, aumentando così i desideri della Lazio che potrebbe chiudere il colpo già a gennaio. Il giocatore poi si trasferirebbe a Roma in estate. Con il Liverpool Adekanye ha disputato nelle ultime due stagioni la Youth League con la squadra Under-23, sommando 12 presenze, 5 gol e 1 assist.