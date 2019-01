Serie A Lazio, primo allenamento: Inzaghi ritrova Berisha e Durmisi

ROMA - I biancocelesti, agli ordini di Simone Inzaghi, si sono ritrovati a Formello per affrontare il primo allenamento del nuovo anno. Nella seduta mattutina sul campo Fersini la Lazio ha iniziato a preparare la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sabato 12 gennaio, all'Olimpico, arriverà il Novara. I laziali hanno cominciato svolgendo ripetute di corsa a metà campo, per poi effettuare un lavoro di possesso palla. A chiudere l'allenamento partita a metà campo neri contro arancioni, vinta 2-1 dalla squadra fratinata. Da segnalare il rientro in gruppo di Berisha e Durmisi. Domani i biancocelesti affronteranno una doppia seduta.