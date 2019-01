Serie A Lazio, Parolo sugli scudi nel test con la Primavera

ROMA - All'indomani del netto 4-1 rifilato al Novara e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, i biancocelesti non si fermano. I giocatori non impiegati ieri da Simone Inzaghi hanno sostenuto un test amichevole nel centro sportivo di Formello con la Primavera laziale guidata da Valter Bonacina. Nella partita di allenamento, con due tempi da 30 minuti, hanno avuto la meglio i più grandi grazie alla rete di Marco Parolo. Per chi ha giocato titolare in Coppa lavoro di scarico. Domani i biancocelesti osserveranno una giornata di riposo prima della ripresa di martedì, in vista dell'impegno di campionato esterno con il Napoli.