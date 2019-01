Lazio, Lulic ci sarà al San Paolo. Si ferma Caicedo

ROMA - Lulic si può fermare, ma non si arrende. Mercoledì aveva saltato la seduta pomeridiana, colpa di un fastidio ad un ginocchio causato da una botta. Ieri è tornato in campo ed è finito al tappeto per pochi minuti, colpa di un’altra botta, gliel’ha rifilata Lukaku in uno scontro di gioco. Lulic s’è rialzato sempre, a Napoli ci sarà. È lo spirito del capitano ad animarlo, a spingerlo in campo, a tutti i costi. Inzaghi non può rinunciarci perché Marusic è squalificato e c’è bisogno del bosniaco a destra. Non ci rinuncia mai facilmente, è il giocatore più utilizzato da quando allena i big biancocelesti. Lulic, quest’anno, ha giocato a destra solo in corsa, mai dall’inizio. Il piano anti-Napoli sta prendendo forma al netto della pretattica e di possibili sorprese. Lulic al posto di Marusic, Lukaku al posto di Lulic a sinistra. Gli uomini delle fasce sono decisi, dovrebbero esserlo anche gli uomini che comporranno il terzetto centrale: Parolo, Leiva e Milinkovic. La presenza di Parolo spinge Correa in panchina, la mossa sarebbe favorevole a Luis Alberto, si prepara a tornare a giocare alle spalle di Immobile. In difesa è in pole Luiz Felipe, accanto a lui gli immancabili Acerbi e Radu.

LA RIPRESA - La Lazio si ritroverà alle 11 in campo, per oggi è previsto un allenamento di mattina. Il lavoro di ieri è stato pomeridiano: iniziale riscaldamento, parte tecnica caratterizzata da torelli a squadre con giocatori divisi per gruppi, ampia fase tattica a tutto campo. Ai box c’è Marusic, deve smaltire una contusione rimediata contro il Novara in Coppa Italia, risulta anche tra gli squalificati. Inzaghi non ha avuto a disposizione Caicedo, si è fermato per un affaticamento muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave, sarà ricontrollato alla ripresa. Non è detto che salti Napoli, siamo a venerdì, si gioca domenica sera, c’è tempo per recuperare. La partenza per la Campania avverrà domani pomeriggio. L’ersordio in Coppa Italia è servito anche come rodaggio per il campionato. Inzaghi non avrà Marusic al San Paolo e neppure all’Olimpico contro la Juve (27 gennaio, 20.30). La trasferta di Napoli è chiusa per i laziali, il match con la Juve è apertissimo. I biglietti sono in vendita da giorni nei punti Lazio Style 1900, nelle rivendite Listicket-Ticketone, tramite il call center al numero a pagamento 892.101. La campagna abbonamenti, riaperta per il girone di ritorno, è terminata. Per assistere a Lazio-Juve si possono acquistare soltanto i biglietti. La società non ha ancora diffuso i numeri della prevendita, lo farà nei prossimi giorni. Si spera in presenze massicce, in un grande pubblico per il big match contro i bianconeri di Ronaldo.