Lazio: Luiz Felipe out tre settimane, Lulic e Radu ok per la Juve

ROMA - Senad Lulic e Stefan Radu rassicurano Simone Inzaghi. Dopo gli accertamenti alla clinica Paideia, i due sono tornati in campo nell'allenamento di questo pomeriggio. Il romeno ha un leggero fastidio alla coscia, il bosniaco un semplice affaticamento, ma la loro presenza in vista del big match dell'Olimpico contro la Juventus di domenica sera non è più in dubbio. Si ferma invece Luiz Felipe.

LUIZ FELIPE OUT 3 SETTIMANE - Il difensore brasiliano starà fermo circa tre settimane per una lesione di primo grado al flessore della coscia. Felipe dovrebbe saltare anche la sfida di Coppa Italia contro l'Inter e tornare a disposizione per il match di Europa League contro il Siviglia del 14 febbraio. Viste le squalifiche di Acerbi e Marusic, Radu rimane l'unico titolare disponibile nel terzetto difensivo che potrebbe essere completato da Wallace e Bastos, con Lulic a tutta fascia sulla destra e Lukaku a sinistra. Non è escluso, tuttavia, un cambio di modulo con un passaggio alla difesa a quattro. Per le prove tattiche, comunque, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

QUI JUVE - Ha ripreso gli allenamenti anche la Juventus, sotto una leggera nevicata. Sami Khedira, che nella rifinitura sostenuta lunedì aveva subito una contusione al ginocchio destro,ha seguito un programma di lavoro personalizzato come Miralem Pjanic, alle prese con un versamento per la contusione al polpaccio sinistro rimediata in Supercoppa, e Joao Cancelo, che soffre di un affaticamento muscolare sempre al polpaccio sinistro. Niente allenamento invece per Cristiano Ronaldo che ha goduto di un giorno di riposo.