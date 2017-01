Milan, Donnarumma: «Con il Napoli recuperiamo i punti persi»

MILANO - "Ci stiamo preparando bene. È una gara importante perché vogliamo recuperare i punti persi per strada": così Gianluigi Donnarumma all'antivigilia della sfida contro il Napoli, delicata per le ambizioni del Milan e molto sentita dal portiere rossonero, nato a Castellammare di Stabia. "Speriamo di fare una grande partita. Ci saranno i miei genitori allo stadio. Affrontare il Napoli è sempre emozionante. Vogliamo fare bene per il nostro pubblico. Spero di tornare in Europa, è il nostro primo obiettivo stagionale", ha spiegato a Milan Tv Donnarumma, che sta blindando la porta rossonera anche con qualche prodezza sui rigori: "Non so se faccio paura agli avversari. Magari visto che sono alto occupo tanto spazio. Io cerco sempre di stare lì fino alla fine e restare naturale - ha dichiarato il neanche diciottenne portiere -. È tutto frutto del lavoro: in allenamento faccio tutto quello che succede in partita. Mister Magni (il preparatore dei portieri del Milan, ndr) mi aiuta tanto e lo ringrazio".

